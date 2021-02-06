Сибирячки отсудили у подрядчика 140 тысяч рублей за затопленные во время ремонта крыши квартиры

Сибиряки ведрами вычерпывали воду из своих квартир. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске суд обязал подрядчика выплатить компенсацию жителям дома в Октябрьском районе, квартиры которых затопило во время проведения ремонта крыши. Напомним, произошел этот инцидент 17 июля 2019 года.

— В суд с иском к одному и тому же подрядчику обратились сразу две женщины — жительницы Октябрьского района. Они утверждали, что по вине компании, ремонтировавшей крышу их дома, оказались затоплены их квартиры. Одна из женщин требовала заплатить ей 84 тысячи рублей на ремонт жилья, 13 932 рубля за поврежденное имущество, 10 000 рублей за моральный ущерб и штраф в размере 50% от присужденной судом денежной суммы. Вторая женщина требовала выплатить ей 312 775 рублей за убытки, неустойку за нарушение в размере 234 581 рублей, компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей и штраф в 273 678 рублей, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Суд объединил два этих дела в одно производство. Была проведена судебная строительно-техническая-товароведческая экспертиза. В итоге, иски сибирячек удовлетворили частично: первой женщине подрядчик буден должен выплатить 61 430 рублей, а второй — 80 336 рублей.

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