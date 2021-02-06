В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 6 человек: что о них известно

Всего в регионе зарегистрировано 33 044 случая заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным областного оперштаба, в Новосибирской области ковидом заболели еще 127 человек. Всего в регионе зарегистрировано 33 044 случая заболевания. При этом, с выздоравлением уже были выписаны с начала пандемии 30 794 человека, 207 из них — за последние сутки.

— За последние сутки скончались еще шесть пациентов: мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 53 года, 62 года, 65 лет, 70 лет, 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 273 человека, — также сообщили в оперштабе.

В реанимации сейчас находится 123 человека. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 466. Под наблюдением врачей продолжают оставаться 2 855 жителей региона.

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