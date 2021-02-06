В новосибирской школе снег с крыши сбрасывали прямо на выходящих детей: ЧП попало на видео

Снег с крыши счищали, когда выходили дети. Фото: стоп-кадр.

Родители одной из новосибирских школ обратились за помощью в редакцию «Комсомольской правды» за помощью. Они прислали видео, как во время уборки крыши снег сбрасывают прямо на детей.

- Ролик снят около 14.00 5 февраля: как раз там закончилась первая смена, - рассказала КП-Новосибирск мама одной из учениц. - Это чудо, что никто из детей не пострадал. А если бы все иначе произошло?

Оставлять эту ситуацию родители не намерены. КП-Новосибирск обратиться за комментариями и в саму школу, и в министерство образования: их ответ мы обязательно опубликуем в ближайшее время.

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