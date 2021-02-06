Погода в Новосибирске на 6 февраля 2021 года: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на 6 февраля 2021 года порадует сибиряков теплом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Новосибирске на 6 февраля 2021 года порадует сибиряков теплом. Однако несмотря на отсутствие морозов, синоптики прогнозируют сильный ветер.

— В субботу, 6 февраля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, днем — мокрый снег. Температура воздуха в этот день будет составлять -10…-12 градусов ночью и 0…-2 градуса днем. Юго-Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, 6 февраля в Новосибирске будет пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха поднимется до 0…-3 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 749-752 миллиметра ртутного столба.

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