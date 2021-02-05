«Хрупкая женщина ищет мужчину из сильных и благородных»: новосибирцам показали объявления, которым больше четверти века

Третий выпуск проекта посвящен событиях 1993 года. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» запустило в обществе необычный исторический проект, который представляет собой серию публикаций о каждом из 30 годах, в которые оно выходило. Это занимательный экскурс в прошлое не только самого издания, но и всего Новосибирска. Третий выпуск проекта посвящен событиях 1993 года. В нем собраны самые яркие и обсуждаемые на тот момент темы. В частности — объявления, которые тогда отправляли в газеты сибиряки.

К примеру, когда эра знакомств в интернете еще не наступила, предприимчивые сибирячки искали себе пару с помощью объявлений в газетах. Одно из таких красовалось и на страницах «Ведомостей»: «Красивая хрупкая женщина 44 лет ищет мужчину из сильных и благородных от 50 до 80 лет».

Еще в тот год сибиряки публиковали в газетах объявления об обмене или продаже мягких игрушек и даже методики для победы в лотереях.

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