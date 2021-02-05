Губернатор поздравил новосибирцев со стартом Года науки и технологий

Глава региона поздравил сибиряков с Днем науки. Фото: правительство Новосибирской области.

Состоялось расширенное заседание коллегии министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, на котором подвели итоги работы ведомства в 2020 году. Всех участников губернатор Андрей Травников поздравил с наступающим Днем российской науки.

- День российской науки для Новосибирской области, для Новосибирска всегда был особенным днем. Не менее важен 2021 год – Указом Президента РФ он объявлен Годом науки и технологий. Новосибирск – это научный центр России. Исследователи, ученые, представители вузовского сообщества, промышленности, бизнесмены, представители власти региона делали и будут делать все возможное, чтобы этот статус укреплялся. Прошедший 2020 год достоин того, чтобы его вспоминали не только как год пандемии, но и как год достижений наших сибирских ученых, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Среди основных направлений деятельности правительства Новосибирской области – реализация национального проекта «Наука», плана комплексного развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок – «Академгородок 2.0», а также выполнение приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

Важный момент: по итогам проведенных Минобрнауки России конкурсов, при участии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области создается Центр геномных исследований мирового уровня. Объем финансирования из федерального бюджета составит 1,49 млрд рублей, из них 626,5 млн рублей в 2020 году. При участии Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» идет работа по созданию Курчатовского геномного центра. Объем финансового обеспечения создания и поддержки центра на 2019-2024 годы из федерального бюджета составит 931,5 млн рублей, из них 391,5 млн рублей в 2020 году.

По итогу заседания коллегии губернатором Новосибирской области принято решение о создании в Новосибирской области научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». Разработанная программа деятельности указанного НОЦ представлена в Минобрнауки России для участия в конкурсном отборе, проводимом в рамках национального проекта «Наука», на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня.