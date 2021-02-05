Матч «Сибирь» — «Барыс» 5 февраля 2021 года: болельщики в гневе

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу спортсменов из Казахстана. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь» — «Барыс» 5 февраля 2021 года закончился поражением новосибирских хоккеистов. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу спортсменов из Казахстана.

— «Сибирь» проигрывает «Барысу» и лишается шансов на выход в плей-офф, — сообщили в официальной группе Вконтакте хоккейной команды «Сибирь».

Тем временем, в комментариях под постом болельщики «Сибири» негодуют по поводу еще одного поражения и очень расстроены тем фактом, что команда лишилась возможности выйти в плей-офф:

— Как так можно было сыграть вообще?

— Да уж, этот сезон крайне неудачным вышел.

— А ведь были шансы выиграть. Мы верили до последнего, — пишут люди.

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