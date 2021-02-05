Новосибирских чиновников обязали отчитываться о криптовалюте

Цифровая валюта теперь тоже входит в перечень доходов и имущества. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области цифровая валюта теперь тоже входит в перечень доходов и имущества о которых должны отчитываться чиновники. Указ об этом подписал губернатор региона Андрей Травников.

— Биткоины и прочие криптовалюты теперь должны будут фигурировать в отчетах госчиновников, депутатов заксобрания, глав местных администраций и муниципальных служащих, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Вносить в отчеты будет необходимо не только собственную криптовалюту, но, как и в случае с обычными деньгами, ту, что принадлежит супругам и несовершеннолетним детям. При этом сам по себе закон касается не только денег, а всех цифровых активов, в том числе и цифровых прав.

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