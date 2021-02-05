«Вырос совсем как папа»: новосибирский зоопарк показал, как живет в Китае медвежонок Ростик

В китайском зоопарке в городе Циндао показали как живет белый медведь Ростик. Фото: Новосибирский зоопарк\https://vk.com/novosibirsk_zoo

В новосибирском зоопарке показали как живет белый медведь Ростик, который в 2018 году переехал в зоопарк в городе Циндао в Китае. С тех пор медвежонок очень вырос и превратился в настоящего арктического хищника.

— Наши коллеги сообщают, что у Ростика все хорошо. На фотографиях, сделанных недавно, видно, каким большим и мощным стал Ростик. Он скоро уже будет размерами со своего отца, нашего белого медведя Кая. Ростик живет в просторном вольере. КОВИД-19 внес большие коррективы в жизнь, реализацию проектов. Но планы по обустройству для него большего участка остаются и обязательны к выполнению, согласно договору, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Кроме того, сейчас Китай ожидает прибытия в свой зоопарк еще одного белого медведя, чтобы Ростику не было одиноко. Его должны привезти туда, как только откроют границы. Так что скоро у него появится сосед, а может быть даже соседка.

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