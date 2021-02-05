Новосибирская прокуратура начала проверку после пожара в доме с 32 попрошайками

Прокуратура Дзержинского района начала проверку после пожара в котельне у дома на улице Седова. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прокуратура Дзержинского района начала проверку после пожара в котельне у дома на улице Седова. Напомним, ЧП случилось около пяти утра 5 февраля: в доме проживало 32 человека, 19 из которых — инвалиды. Известно, что они просили милостыню в переходах метро. К счастью, оперативно прибывшие на место пожарные не дали огню перейти с пристройки на дом и эвакуировать людей не пришлось. В МЧС также сообщили, что сейчас для них уже нашли другое временное жилье.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о миграции и защите прав инвалидов. В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц и органов, ответственных за исполнение законодательства в этих сферах, — пояснили в пресс-службе прокуратуры. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины пожара будут выяснять дознаватели МСЧ, а все необходимые материалы по данному ЧП будут переданы в правоохранительные органы и мэрию города.

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