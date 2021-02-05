Смертность в Новосибирской области в январе 2021 года увеличилась на 25%

По сравнению с январем прошлого года, количество умерших увеличилось почти на 800 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовали статистику смертности за первый месяц 2021 года. По сравнению с январем прошлого года, количество умерших увеличилось почти на 800 человек.

— За январь 2021 года в Новосибирской области скончались 3 988 человек. При этом в январе 2020 года в регионе умерло 3190 человек, — сообщили в управлении.

При этом стоит отметить, что в декабре2020 года количество умерших в Новосибирской области было значительно больше: в этот месяц в регионе скончались 4440 человек.

В ЗАГСЕ также рассказали, сколько человек родилось в Новосибирской области за январь этого года. Согласно данным статистики, за месяц в регионе было зарегистрировано 2 100 новорожденных. Для сравнения, в январе прошлого года родились 2307 детей, а в декабре 2020 — 2543 ребенка.

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