«До сих пор от страха трясемся»: сибирячка спасла трех студентов от разъяренной собаки

Власти не могут начать отлов собак из-за отсуствия денег Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сибирячка спасла студентов от агрессивной собаки в поселке Колывань: животное напало на трех парней у магазина «Светофор» 4 февраля, когда они возвращались из Колыванского аграрного колледжа.

— Мы не смогли проехать мимо, зрелище было не для слабонервных. Собаку отогнать было не возможно. Ребята просто вскочили к нам в машину, а собака кидалась и на авто! До сих пор у меня от страха все трясется. Представила, что на меня набросилась эта собака — три парня не смогли отбиться, а меня бы псина просто сгрызла, — рассказала КП-Новосибирск Елена Веденева.

Женщина призналась, что это уже не первое нападение собак на жителей Колывани. Ранее Елена и соседка отбивалась от собак зонтами еще в октябре 2020 года. Также безнадзорные животные напугал восьмилетнего школьника из соседнего подъезда. Чаще всего нападения случаются в районе средней школы №3, магазина, улицы Ленина и улицы Пролетарская. Однако ни одного случая покусов зарегистрировано не было.

В администрации района уверены — на людей нападают не бродячие псы. Агрессивная собака у магазина «Светофор» была в ошейнике, хозяин мог просто выпустить ее на самовыгул.

— Мы призываем владельцев держать собак на привязи, заботиться о животных и ставить прививки. В этом году еще не поступили средства на отлов безнадзорных собак и мы надеемся заключить контракт в марте. Но даже отлов 30-40 собак в год для стерилизации не решит проблему, так как многие дачники подбирают псов весной и бросают осенью. Остается только обратиться к хозяевам и напомнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, — сообщили в управлении сельского хозяйства Колыванского района.

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