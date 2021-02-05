Появилось видео страшного ДТП, где иномарка сбила 11-летнего школьника

Появилось видео ДТП в Новосибирске, где водитель на черной машине сбивает 11-летнего мальчика. Фото: кадр из видео

Появилось видео ДТП в Новосибирске, где водитель на черной машине сбивает 11-летнего мальчика. Напомним, ЧП случилось 31 января: вызывать на место сотрудников ГИБДД автомобилист не стал и вместо этого просто отвез пострадавшего ребенка домой.

— Около пяти часов вечера неизвестный водитель на темном седане сбил 11-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №76\1 на улице Сухарная, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Водитель отвез ребенка домой и представился мальчику Сергеем. Как выяснилось позже, подростка госпитализировали с переломом позвоночника.

Сейчас Госавтоинспекция разыскивает очевидцев случившегося — их просят обратиться по телефонам 232 2351 либо 232 2321. Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит лишение прав или административный арест до 15 суток.

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