Источник угрозы - дети

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

2 февраля в Октябрьском районе в павильоне 12-летний подросток, не заплатив за два флакона шампуня, попытался незаметно пронести их мимо кассы. Работники его остановили, а прибывшие по тревоге бойцы ГБР - задержали. Мальчик пояснил, что на совершение кражи решился спонтанно и раньше ничего подобного не делал. По решению руководства магазина полицию вызывать не стали, подростка передали подоспевшим родителям.

2 февраля в 0.05 в круглосуточный магазин, расположенный на Красном проспекте, забежала ватага 12 - 13-летних мальчишек. Подростки распылили в помещении перцовый баллончик и убежали. Экипаж ГБР, прибывший на место вызова через 4 минуты, не застал несовершеннолетних хулиганов. Осмотр близлежащей местности к успеху не привел. Возникает вопрос: почему поисками детей, которые в столь поздний час находятся вне дома, не заняты их родители?

3 февраля около 22.00 бойцы 76-го экипажа ГБР ГВАРДИИ, находясь в служебном автомобиле на улице Громова, увидели, как двое подростков волокут по снегу своего приятеля и бросают его в тамбуре аптеки. «Гвардейцы» задержали компанию и выяснили, что перед этим дети распивали спиртные напитки в общежитии на улице Зорге. По дороге домой одному из них стало плохо, и он потерял сознание. Друзья благородно решили дотащить его до ближайшего людного места и обратиться за помощью. «Гвардейцы» через оперативного дежурного вызвали в аптеку скорую и полицию и помогли подростку прийти в чувство. На место происшествия были вызваны его родители.

3 февраля в 0.32 кнопка тревожной сигнализации была нажата в частном жилом доме в Инюшенском переулке. Бойцам ГБР, прибывшим на вызов, хозяева пояснили, что кнопку случайно в процессе игры нажал их ребенок. Родителям шалуна предстоит заплатить штраф за ложный вызов.