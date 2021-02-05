АО «РЭС» традиционно в десятке крупных налогоплательщиков региона

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Всего в федеральный бюджет за прошлый год 10 крупных налогоплательщиков перечислили 10,78 миллиарда рублей, или 18,6% от общей суммы поступлений. При этом по сравнению с прошлым годом сумма налоговых отчислений крупнейших компаний в этом году выросла, несмотря на осложнение экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

В список крупнейших налогоплательщиков неизменно входит акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующей электросетевой организацией энергосистемы Новосибирской области. Предприятие удерживает свои позиции на протяжении последних нескольких лет, и 2020 год не стал исключением - АО «РЭС» попало в перечень минфина по итогам каждого квартала и в целом по году.

Кроме того, компания также вошла в десятку крупных плательщиков Новосибирской области за 2020 год и по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование. Суммарный объем отчислений по 10 крупным плательщикам составил 38,5 миллиарда рублей, или 26,5% от общей суммы поступлений страховых взносов по области.

Даже в условиях введенных ограничительных мер и последующего экономического спада АО «РЭС» исправно исполняло свои обязанности по уплате налогов и взносов, тем самым в очередной раз подтверждая статус крупного предприятия и надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.