Россельхозбанк выдал более 4 млрд рублей сельской ипотеки в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Новосибирская область стабильно входит в число регионов-лидеров по объемам выдачи сельской ипотеки. С начала действия госпрограммы в январе 2020 года Новосибирский филиал одобрил более 2,8 тыс. заявок, из них порядка 2,2 тыс. приходится на вторичный рынок недвижимости. Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, составляет от 30 до 45 лет. Как правило, это семьи с двумя и более детьми.

- В настоящее время Новосибирский филиал выдал 4,1 млрд рублей кредитов по программе. Более половины объема выдачи приходится на Новосибирский район. Люди, работающие в Новосибирске, рассматривают для себя и своей семьи возможность жить за городом, на земле, но при этом хотят при необходимости достаточно быстро добираться до города. Вместе с тем, большой популярностью у клиентов пользовались Искитимский, Краснозерский и Коченевский районы, - отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Средний размер займа в Новосибирской области в настоящее время составляет 2,2 млн рублей, средний срок, на который берут этот заем – 14 лет.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

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