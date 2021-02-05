Новосибирская область получит почти 1,5 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Деньги пойдут на помощь больным коронавирусом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирская область получит еще почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на помощь больным COVID-19. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба правительства региона.
— На помощь больным коронавирусной инфекцией выделено дополнительно 1 миллиард 448 миллионов рублей бюджету территориального фонда ОМС Новосибирской области, — цитирует пресс-служба первого заместителя Председателя Государственной Думы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.
Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса по-прежнему действуют ограничения на массовые мероприятия. Так, мэрия города отменила празднования гуляния на Масленицу 8-14 марта.
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