Телефонные мошенники из Новосибирска обманули россиян на 1,6 миллиона рублей

Мошенников будут судить в Астрахани. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Астрахани будут судить шестерых новосибирцев, которые обманули 14 человек из разных регионов России. Сибиряки звонили им по телефону и предлагали оформить кредит, но за свои услуги требовали деньги.

— По версии следствия, 6 жителей Новосибирска с мая по июнь 2019 года находили в интернете сведения о людях, которые хотели взять займы. После этого звонили им и представлялись сотрудниками финансово-кредитных организаций. Новосибирцы убеждали потерпевших, чтобы те перечислили им деньги в обмен на услуги по открытию счетов, оплаты комиссии и страхования, — сообщается на сайте прокуратуры Астраханской области.

Преступную группу задержали. У них изъяли 25 сим-карт, 18 мобильных телефонов и 30 банковских карт. Мошенники обманули людей из Астрахани, Краснодарского края, Омской и Новгородской областей и получили от них больше 1,6 миллиона рублей.

Уголовное дело прокуратура города направила в Кировский районный суд Астрахани.

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