«Отвлекают разговорами о маникюре»: сибирячку в маршрутке обокрала банда цыганок

Сибирячка пожаловалась на цыганок, обворовывающих пассажиров в новосибирских маршрутках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сибирячка пожаловалась на цыганок, обворовывающих пассажиров в новосибирских маршрутках. По ее словам, они сначала отвлекают человека разговорами, а потом незаметно вытаскивают из сумок деньги.

— Их примерно шесть человек — женщины уже в возрасте, ходят в масках. Действуют они всегда группой, в разных маршрутках, но в основном тех, что курсируют в пределах Калининского района. Так, в мороз или снегопад, когда людей всегда в транспорте много, они заходят в уже переполненную маршрутку, начинают пассажиров просить подержать их сумки, отвлекают разговорами об одежде и прочей ерунде и попутно, пока человек ничего не замечает, залезают к нему в сумку. Достают деньги, а кошелек кладут обратно. Документы тоже не трогают. Видимо, в надежде, что люди подумают, что деньги они обронили или что из-за небольшой суммы никто в полицию не пойдет, — рассказала читательница КП-Новосибирск. — Я вот сама так тысячи лишилась и только потом уже поняла, что к чему. И со знакомыми у меня тоже подобные ситуации происходили — и всегда цыганки действовали по одной и той же схеме, а пропадали только небольшие суммы.

КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться с этой ситуацией. Если вы тоже стали жертвой подобного ограбления, свяжитесь, пожалуйста, с нашей редакцией по тел. 8-923-145-11-03.

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