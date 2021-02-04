Губернатор Андрей Травников предложил провести Технопром-2021 под знаком Года науки и технологий

Губернатор Новосибирской области в президиуме отвечает за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития. Фото: Влад КОМЯКОВ

Второе заседание президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий прошло 3 февраля под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника Президента РФ Андрея Фурсенко. В заседании участвовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, заместитель начальника Управления Президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители других заинтересованных организаций.

Губернатор Новосибирской области — в президиуме он отвечает за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития — выступил с предложением провести новосибирский форум технологического развития Технопром-2021, а также другие ключевые региональные форумы под знаком Года науки и технологий, учесть их при формировании федерального плана мероприятий.

По информации Минобрнауки, при формировании плана поступило более восьми тысяч предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. Все инициативы прорабатываются. Основная часть плана будет включать в себя порядка 70 главных федеральных мероприятий, из которых 60% составят различные форумы, выставки, научно-практические конференции международного, всероссийского и регионального уровней.