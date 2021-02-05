Погода в Новосибирске на 5 февраля 2021 года: синоптики рассказали, что нас ждет

На улице станет холоднее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 5 февраля 2021 года: в городе будет морозно, но без сильного ветра и снега.

— Ночью в Новосибирске температура ожидается около -15…-17 градусов, а днем — -9...-11. Будет юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами изморозь и гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью температура до -25 градусов, днем — -4...-9, местами до -14.

По прогнозу «Яндекса», весь день будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Утром будет -14 градусов, а к вечеру похолодает до -9.

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