Погода в Новосибирске на 5 февраля 2021 года: синоптики рассказали, что нас ждет

На улице станет холоднее.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске 5 февраля 2021 года: в городе будет морозно, но без сильного ветра и снега.
— Ночью в Новосибирске температура ожидается около -15…-17 градусов, а днем — -9...-11. Будет юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами изморозь и гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В Новосибирской области ночью температура до -25 градусов, днем — -4...-9, местами до -14.
По прогнозу «Яндекса», весь день будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Утром будет -14 градусов, а к вечеру похолодает до -9.
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