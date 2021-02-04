В Новосибирской области поймали казаха, который незаконно пересек границу из-за любви

Казахстанец пытался незаконно проникнуть в Россию к своей возлюбленной-сибирячке. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Казахстанец пытался незаконно проникнуть в Россию к своей возлюбленной-сибирячке. Мужчину задержали пограничники: оказалось, что ранее его депортировали из страны за кражу и сбыт краденого имущества.

— Мужчину удалось обнаружить с помощью средств дистанционного контроля. К месту его нахождения выдвинулся патрульный спецавтомобиль. Пограничным нарядом были зафиксированы следы, по которым было организовано преследование и поиск нарушителя. Задержать мужчину удалось в Карасукском районе, в одном километре от границы. При себе у него имелись справка об освобождении и свидетельство на возвращение в Республику Казахстан, — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Позже выяснилось, что 44-летний мужчина был дважды судим в России в 2014 и 2017 годах, за кражу и сбыт краденого имущества. После освобождения из колонии, в конце 2020 года его депортировали в Казахстан. Однако мужчина решил вернуться в Россию, к своей возлюбленной, которая живет в селе под Новосибирском. Так, не имея права пересечь границу легально, он решил проникнуть в страну обходными путями.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Сейчас он находится под стражей, ему грозит лишение свободы сроком на два года.

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