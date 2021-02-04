В ветеринарной клинике слепой сибирячке отказались выдать справку для собаки-поводыря

Собака-поводырь с Татьяной уже 12 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В новосибирской ветеринарной клинике незрячей сибирячке отказались выдать справку для собаки-поводыря. Ее хозяйка Татьяна Архипова пришла туда, чтобы взять этот документ для Фонда социального страхования. Справка необходима для получения денежной компенсации на содержание животного. Она составляет 24 тысячи рублей.

— Сказали, что не имеют права такую справку выдавать. Закон не позволяет. Хотя в постановлении Правительства РФ ясно написано, чтобы получить денежную компенсацию нужно принести справку в Фонд социального страхования, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Женщина обращалась за помощью и во Всероссийское общество слепых, и снова приходила в саму больницу. Пока что никаких результатов это не принесло.

— А еще мне дали листок бумаги, ручку и заставили заявление писать на получение этой бумажки, — возмущается сибирячка.

Татьяна написала заявление в прокуратуру и ждет, когда там будет проведена проверка.

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