Пробки в Новосибирске 4 февраля 2021 года: по Красному проспекту не проехать

Пробки в Новосибирске 4 февраля 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске 4 февраля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов.
На правом берегу проезд затруднен по таким улицам как Восход, Фабричная, Кирова, Красный проспект, Фрунзе, Ядринцевская, Орджоникидзе, Военная, Кошурникова, Кирова, Гоголя, Нарымская, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Писарева и Богдана Хмельницкого.
Загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу автомобильные заторы образовались на таких улицах как проезд Энергетиков, Ватутина, Титова, Немировича-Данченко, Мира, Тюменская, Петухова, Станционная и Громова.
Проезд затруднен также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Движение на Октябрьском и Бугринском мосту свободное.
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