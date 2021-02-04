Пробки в Новосибирске 4 февраля 2021 года: по Красному проспекту не проехать

Пробки в Новосибирске 4 февраля 2021 года затронули оба берега. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 4 февраля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов.

На правом берегу проезд затруднен по таким улицам как Восход, Фабричная, Кирова, Красный проспект, Фрунзе, Ядринцевская, Орджоникидзе, Военная, Кошурникова, Кирова, Гоголя, Нарымская, Дуси Ковальчук, Кропоткина, Писарева и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу автомобильные заторы образовались на таких улицах как проезд Энергетиков, Ватутина, Титова, Немировича-Данченко, Мира, Тюменская, Петухова, Станционная и Громова.

Проезд затруднен также по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Движение на Октябрьском и Бугринском мосту свободное.

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