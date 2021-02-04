В Новосибирске мужчина поджег машину друга из-за долга: это попало на видео

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге машины друга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге машины друга. Напомним, инцидент произошел 27 января этого года: около 4 часов утра загорелся автомобиль, припаркованный у дома на улице Лесосечная. О пожаре очевидцы сообщили в полицию.

— Эксперты-криминалисты осмотрели место происшествия и выяснили, что авто загорелось после того, как его облили горючим веществом и подожгли. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которые попал преступник. Вскоре было установлено, что к поджогу причастен 51-летний знакомый хозяина автомобиля. Возможно, мотивом преступления стал долг хозяина машины перед подозреваемым, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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