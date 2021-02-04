Новосибирские волонтеры обеспечили ковидную бригаду детской больницы защитными костюмами

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Волонтерский центр «Единой России» продолжает работу в Новосибирске. Добровольцы оказывают помощь врачам, работающим с ковидными пациентами. 4 февраля в Детскую городскую клиническую больницу № 1 были доставлены больше 70 защитных костюмов для медиков. Ковидная бригада, как отмечают врачи, теперь надолго обеспечена спецодеждой.

Главврач Детской городской клинической больницы № 1, главный педиатр Новосибирской области Татьяна Анохина поблагодарила волонтеров за оперативность в доставке спецодежды.

- 2020 год был неожиданным - случилось то, чего в нашей системе здравоохранения не бывало. Чтобы справиться с этим серьезным заболеванием - COVID-19, нужно было строго соблюдать определенные эпидемические мероприятия, к которым относится и одежда медицинских работников. Нашим врачам пришлось облачиться в «противочумные», как мы их называем, костюмы - только они могли защитить от вируса, который повлиял на весь мир. Мы приложили все усилия и обеспечили нашу ковид-бригаду всеми необходимыми средствами защиты, чтобы никто из сотрудников не заболел коронавирусом, - рассказала главврач.

Главная медсестра детской больницы Надежда Вяткина уточнила, что такого количества защитных костюмов хватит надолго:

- Мы благодарны вам за помощь. Она всегда вовремя.

- Несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией заметно снижается, наши добровольцы продолжают оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Открытый в начале пандемии волонтерский центр партии не прекращает свою работу. Мы активно поддерживаем врачей, работающих в «красной» зоне, и обеспечиваем их всем необходимым: защитные маски и антисептики, рециркуляторы воздуха и горячие обеды. Во время проведения II Социального онлайн-форума «Единой России» было сказано, что волонтерские центры партии не останавливают свою работу, а помощь медикам и их семьям по-прежнему в приоритете, - прокомментировала руководитель волонтерского центра «Единой России» Юлия Швец.