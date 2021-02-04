Масленица 2021 в Новосибирске: в мэрии сделали заявление о массовых гуляньях в праздник

В этом году масленичная неделя пройдет с 8 по 14 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масленица 2021 в Новосибирске в этот раз пройдет без массовых гуляний. Об этом сделали заявление в мэрии города.

— В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Новосибирска, массовые масленичные гуляния муниципальными учреждениями культуры города Новосибирска на уличных площадках не запланированы, — рассказали КП-Новосибирск в Департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Вместо сжигания чучела и других традиционных забав сибирякам предлагают альтернативный вариант — сходить на концерт. Он пройдет 14 марта в большом зале концертного комплекса имени Владимира Маяковского. Перед зрителями выступит ансамбль музыки для народа «Дружина».

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