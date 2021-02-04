Следователи начали проверку после избиения фельдшера скорой в Новосибирске

Следователи начали проверку после того как в Новосибирске мужчина напал на фельдшера скорой помощи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после того как в Новосибирске мужчина напал на фельдшера скорой помощи, который задавал вопросы о травмах его девушки, выпавшей из окна. Инцидент произошел сегодня, 4 февраля, около 6 часов утра.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в производство следователей регионального следственного управления. В ходе проверки будет также выяснены обстоятельства, при которых девушка упала с высоты, — пояснили в следственном комитете.

Напомним, ранее главный врач новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова подробнее рассказала КП-Новосибирск о произошедшем. Пострадавшего фельдшера доставили в стационар: у него гематома вокруг глаза и подозрение на сотрясение мозга. Он также написал заявление в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец избил фельдшера скорой за вопросы его девушке, выпавшей из окна

Пострадавший врач написал заявление в полицию (подробнее).