В Новосибирске от коронавируса скончались еще 10 человек: среди них 94-летняя женщина

От коронавируса в регионе умерли 6 мужчин и 4 женщины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 4 февраля, стало известно, что от коронавируса за последние сутки умерли еще 10 пациентов новосибирских больниц. В основном это люди пожилого возраста.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 55 лет, 65 лет, 68 лет, 74 года, 88 лет и женщины в возрасте 50 лет, 82 года, 89 лет, 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 260 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 113 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 18 пациентов.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 32 786 новосибирцев, в том числе у 1845 детей, выздоровели 30 368 пациентов.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах следует носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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