В Новосибирске расследуют дело об оккультном убийстве собаки

Вместе с трупом животного в пакете лежала ампула для инъекций. Фото: группа "У нас на Шлюзе".

В микрорайоне Шлюз новосибирцы нашли труп собаки породы колли. Тело со снятой шкурой лежало в пакете, который подбросили к гаражно-строительному кооперативу «Механизатор» на окраине города.

— Мы нашли собаку 2 февраля возле туалета, ближе к лесу. В пакете лежала также ампула для инъекций, вся во льду. Мы вызвали полицию, через три часа приехали дежурные участковый и дознаватель. Они все осмотрели, сфотографировали, составили протокол по уликам и забрали труп. Позже по камерам мы установили, что вечером 1 февраля какой-то собачник принес этот пакет из леса. То есть изначально пакет был в другом месте, — рассказал изданию «Сибкрай.ru» общественник Кирилл Борцов.

Жители Шлюза подозревают, что живодеры могли расправиться с собакой в оккультных целях.

— Ранее в тех же гаражах местные жители находили странное «жертвоприношение»: хлеб с зеленой жидкостью внутри, виноград, орехи и бутылку из-под алкоголя, — пишет «Сибкрай.ru».

Сейчас по факту убийства полиция проводит проверку, по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

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