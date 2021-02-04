Под Новосибирском столкнулись две иномарки: в аварии пострадали женщина и годовалая девочка

ДТП случилось на перекрестке. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

В Бердске на перекрестке двух улиц столкнулись две иномарки. В аварии пострадали женщина и годовалый ребенок.

— ДТП было в 11:50 2 февраля. 23-летняя женщина водитель автомобиля «Toyota Opa» ехала по улице Суворова. На перекрестке с улицей Островского столкнулась с автомобилем «Suzuki Swift» под управлением 38-летней водителя-женщины. Пострадали водитель «Сузуки Свифт» и годовалая девочка, их с различными травмами отвезли в больницу, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются все прочие обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Новосибирске пострадал 10-летний мальчик: его сбила грузовая «ГАЗель» на пешеходном переходе.

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