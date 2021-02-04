К 2,5 тысячам новосибирцев из микрорайона «Чистая слобода» вернулось электричество

АО «РЭС» запитало все отключенные из-за аварии подстанции. Фото: https://www.eseti.ru/

В новосибирский микрорайон «Чистая Слобода» вернулось электричество. Энергетики восстановили 3 кабельные линии, поврежденные при несанкционированных работах по проколу грунта.

— Теперь трансформаторные подстанции, обесточенные из-за повреждения кабельных линий, полностью запитаны. К 18:17 четыре подстанции подключены по нормальной схеме электроснабжения, еще три — запитаны от резервных источников, предоставленных АО «РЭС», — сообщили в пресс-службе Региональных электрических сетей.

Напомним, авария на электросетях произошла 2 февраля. Из-за нее 16 многоквартирных домов и 1 детский сад «Чистой слободы» остались без электричества. Виновником аварии стала подрядная организация ООО «Спецпромстрой», застройщик микрорайона, которая вела несанкционированные работы по проколу грунта.

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