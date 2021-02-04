Новые дороги, автобусы и самый низкий бюджетный дефицит: в мэрии рассказали, что получил Новосибирск в 2020 году

Новосибирск получил новые автобусы. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Накануне заседала комиссия горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, на которой подвели итоги работы за 2020 год. С отчетами выступили заместители мэра Новосибирска Алексей Кондратьев, Олег Клемешов и первый вице-мэр Борис Буреев. Депутатская комиссия отчет мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска одобрила единогласно. Как развивался Новосибирск в минувшем году — в нашем материале.

КАК КОРОНАВИРУС ОТРАЗИЛСЯ НА ЭКОНОМИКЕ И БЮДЖЕТЕ ГОРОДА

Из-за пандемии коронавируса нелегко пришлось малому и среднему бизнесу. Ключевыми решениями в части поддержки и помощи бизнесу стала отсрочка по арендным и налоговым платежам. Из-за реализации такой формы поддержки бюджет недополучил порядка 880 млн рублей. Учитывая снижение поступлений и необходимость оказания поддержки, прогнозировали дефицит бюджета более 1 млрд рублей. Но благодаря оперативной работе, его удалось сократить до 480,3 млн рублей и достигнуть самого низкого бюджетного дефицита за последние 7 лет. Просроченная кредиторская задолженность в бюджете города – отсутствует.

В ближайшие три года сохраняется риск недополучения доходов из-за пандемии, отмены единого налога на вмененный доход и изменений порядка начисления штрафов. Компенсировать выпадающие доходы проблематично, ведь около 70% бюджета составляют «защищенные» статьи расходов, которые идут на зарплату работникам бюджетной сферы, социальные выплаты гражданам, уплату налогов, коммунальных платежей. Нельзя сокращать и расходы на образование, которое занимает больше половины бюджета города.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ

В связи с эпидемиологической ситуацией снизился пассажиропоток у муниципальных и коммерческих перевозчиков. Доля в перевозках у муниципальных предприятий, включая метрополитен, составляет 44%.

D 2020 году закупили 15 газомоторных автобусов МАЗ — такой транспорт экологичнее, к тому же он позволит снизить затраты на эксплуатацию и топливо. В 2021 году закупят еще 40 автобусов НЕФАЗ. Изношенный подвижной состав удалось заменить 10 трамваями и 14 троллейбусами из Твери и Москвы. На совместном российско-белорусском предприятии за год модернизировали 5 трамваев — это тоже большая экономия для бюджета.

Благодаря оперативной федеральной поддержке, строительная сфера пандемию прошла без особых потерь. В 2020 году ввели 1,3 миллионов кв. метров жилья, превысив показатели прошлого года. Большое внимание уделяли комплексной сдаче объектов.

Важным событием этого года стало открытие крупнейшего за Уралом волейбольного центра.

В рамках работы по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, завершили реконструкцию центра хоккейного мастерства «Космос», где будут учить игре в хоккей ребятишек с четырех лет. Активно продолжают строить новую ледовую арену на 10 тыс. зрителей. И уже завершили два этапа строительства станции метро «Спортивная». Вокруг станции ведут строительство всех необходимых коммуникаций и организовывают транспортную развязку.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

В 2021 году обновили 41 участок дорог общей протяженностью почти 45 км. На эти цели из разных бюджетов выделено более 1,7 млрд рублей. Провели реконструкцию участков улиц 2-я Станционная, Кедровая, Гусинобродское шоссе, отремонтировали участки улиц Большевистская, Бердское шоссе, Владимировская, перекресток Строителей и Бердского шоссе.

В 2020 году сдали новый участок дороги на ул. Титова, ведётся строительство участка ул. Петухова, открыт для движения железнодорожный переезд на улицах Фадеева-Гребенщикова. По ул. Оловозаводской отремонтировали дорогу для обеспечения двустороннего движения.