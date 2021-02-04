МТС и Минцифры ликвидировали «белые пятна» еще в 17 поселках и селах Новосибирской области

Предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук сообщил в своем аккаунте о том, что мобильная связь и мобильный LTE-интернет «пришли» в малонаселенные деревни и поселки региона, где в общей сложности проживают более 7,5 тысяч человек.

В рамках региональной госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области» за последний месяц стабильное покрытие 2G/LTE МТС впервые появилось в 17 деревнях, селах и поселках региона, в том числе, в малонаселенных – там, где проживает менее 500 человек. Программа направлена на развитие сетей связи и осуществляется с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Голосовой связью и скоростным мобильным интернетом теперь обеспечены жители каргатских сел и деревень Мамонтовое, Алабуга, Озерки 6-е и Форпост Каргат, где в общей сложности проживает всего около 1200 человек. Скоростной интернет LTE доступен жителям деревни Кундран в Убинском районе, а также деревень Белово, Казанцево, Кармакла, Сизево, Усть-Тандовка, сел Новоспасск и Новоярково в Барабинском районе. LTE теперь отлично «ловит» и в селе Михайловка, деревне Кукарка, поселках Рождественский, Астродым и Кучугур Карасукского района.

Теперь жители этих населенных пунктов обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом: они могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. а также переписываться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет.

- Это результат нашей совместной работы с правительством Новосибирской области и лично с министром Анатолием Дюбановым по программе «Цифровая трансформация Новосибирской области». В это непростое время жителям села особенно актуально иметь доступ к социально-значимым ресурсам, таким как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений. Мы решаем эту задачу запуском новых базовых станций по всей области, особенно в отдаленных и малочисленных селах. И цифровые возможности большого города становятся доступным тем, кто живет в сотнях км от мегаполиса. Всегда говорил, что связь сокращает расстояние, - пишет Александр Соловенчук в посте.

В свою очередь министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов отметил, что соглашение о сотрудничестве, заключенное между Правительством региона и МТС, в том числе направлено на внедрение на сельских территориях стандарта передачи данных 4G LTE, уже ставшего привычным в крупных городах, способствуя ускорению цифровой трансформации экономики и социальной сферы.

Как сообщалось ранее, обеспечение равного доступа к современным услугам связи и цифровым сервисам на всей территории региона, преимущественно в отдаленных селах с небольшим количеством жителей – одна из важнейших задач Правительства Новосибирской области.