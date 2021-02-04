Новосибирский поэт выпустил сборник рассказов о жизни Академгородка через 100 лет

Кроме ироничной прозы в сборник вошли стихотворения, посвященные Академгородку. Фото: "Навигатор".

В январе 2021 года новосибирский поэт, научный сотрудник Института филологии СО РАН Иван Полторацкий выпустил сборник рассказов «Правдивые хроники Академгородка 2:0». В основу ироничной прозы легли фантазии о том, какой будет жизнь Новосибирскому научного центра в 2132 году. об этом сообщает сайт «Навигатор».

— Время действия в книге — лето, но в планах отобразить и остальные времена года. Пока написаны 23 рассказа из 40. Работать в прозе интересно: мир полон событий, историй. Живу в Академгородке 15 лет, но не сразу придумал, как написать о нем, — рассказал на презентации своей книги Иван Полторацкий.

По сюжету в XXII веке пейзажи Академгородка изменились: Морской проспект стал лосиной тропой, на месте главного корпуса НГУ «колышется дикий цикорий». Но академовцев по-прежнему «отличает одно фундаментальное свойство: им неймется».

В 50-страничную книжку вошли 10 рассказов плюс два поэтических приложения со стихотворениями харьковского автора Романа Маклюка, посвященные Академгородку.

Купить книгу можно в книжных магазинах «Перемен» и «Капитал». Тираж сборника небольшой — всего 100 экземпляров.

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