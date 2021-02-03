«Технике не проехать»: в селе под Новосибирском не могут вывезти мусор из-за сугробов

Жители села Репьево в Новосибирской области жалуются на переполненные мусорные баки. Фото: ЧС-ИНФО

Жители села Репьево в Тогучинском районе Новосибирской области жалуются на переполненные мусорные баки. По их словам, мусор не вывозили еще с прошлого года — то есть, больше месяца. Люди сетуют на то, что пакеты с отходами разрывают собаки, кругом разрастается грязь и распространяется вонь.

Как сообщил изданию ЧС-ИНФО региональный оператор по обращению с ТКО в Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск», ТКО в Репьево вывезли 29 декабря 2020 года. Затем мусоровоз приехал лишь 28 января. Причем машина проехала лишь по центральным улицам села, поскольку по периферическим улицам проехать было нельзя из-за скопившегося там снега. И именно по этой причине — из-за снежных завалов — мусор в Репьево не вывозили не протяжении всего января.

В пресс-службе компании-перевозчика назвали также еще одну причину, усложняющую вывоз мусора в селе в зимний период — низкие температуры, при которых технике сложно работать. Тем не менее, в конце января перевозчик заявил, что планирует наладить там регулярный вывоз ТКО.

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