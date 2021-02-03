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Рекордные инвестиции в благоустройство, расселение аварийного жилья, водоснабжение и энергетику региона запланированы на 2021 год

Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Рекордные 1,2 миллиарда рублей выделят из бюджета на благоустройство ов области.

Рекордные 1,2 миллиарда рублей выделят из бюджета на благоустройство ов области.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В 2021 году Новосибирская область поставит новый рекорд: как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, на проекты благоустройства в 2021 году из федерального и регионального бюджетов запланированы рекордные средства – 1,2 миллиарда рублей, что почти на четверть больше затрат 2020 года. Такого в регионе еще не было.

- В этом году запланировано благоустройство 120 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 68 общественных пространств. Необходимо также добиться высокого качества реализации проектов в Купино, Карасуке и Куйбышеве, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году», – рассказал Денис Архипов. Работы по реализации нацпроектов в Новосибирской области проводятся под контролем регионального министерства ЖКХ и энергетики.

Кроме того, в течение 2021 года в Новосибирской области необходимо будет расселить 1290 жильцов из аварийных домов. На эти цели запланировано получение федеральных средств в размере 726,5 млн рублей, 485 млн рублей из которых будут дополнительно направлены из федерального бюджета в 2021 году.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» общий размер субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году составляет 685,5 млн рублей. Это позволит реализовать в следующем году восемь объектов водоснабжения в Сузунском, Тогучинском, Карасукском, Маслянинском, Усть-Таркском, Краснозерском районах.

Кроме того, в регионе в прошлом году утверждено восемь инвестиционных программ по сетевым организациям. Запланированы значительные инвестиции в энергетическую отрасль региона в 2021 году – порядка 5 миллиардов рублей.