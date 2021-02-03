В Новосибирском районе открыли новый детский сад

Детский сад примет сотни детей. Фото: правительство Новосибирской области.

Хорошая новость ждя жителей села Криводановка Новосибирского района: там начал работать новый детский сад «Звездочка». Малыши от двух лет смогут заниматься там музыкой, физкультурой, рисованием. Детсад «рассчитан на 220 мест – это 12 групп, четыре из которых готовы принять по 15 детей раннего возраста от 2 лет, еще восемь групп – до 20 дошкольников до 7 лет.

Построен детский сад по нацпроекту «Демография»: 3 февраля его открыл заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

- На территории Новосибирской области в 2020 году было построено 16 дошкольных образовательных учреждений, создано порядка 3200 мест. В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе продолжается строительство дошкольных учреждений, планируется создать порядка 1800 мест. В 28 муниципальных образованиях региона – 100%-ная обеспеченность дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет. В 2021 году с учетом строительства новых дошкольных учреждений этот вопрос планируется закрыть практически во всех муниципальных образованиях», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Замгубернатора отметил, что обеспечение доступности мест в детских садах – приоритетная задача Правительства Новосибирской области. Новые детские сады отвечают высоким современным требованиям по оснащению – практически в каждой группе есть проекционное оборудование, оснащение для разных видов деятельности детей.