Погода в Новосибирске на 4 февраля 2021 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какая погода ждет новосибирцев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 4 февраля 2021 года: сегодня в городе станет немного холоднее.

— Ночью в Новосибирске температура ожидается около -8…-10 градусов, -6...-8 с небольшим понижением в течение дня. Будет переменная облачность, небольшой снег. На дорогах снежные заносы, местами гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области и днем и ночью температура останется примерно одинаковой: около -5…-10 градусов.

По прогнозу «Яндекса», весь день будет небольшой снег. Утром будет -10 градусов, а к ночи похолодает до -13.

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