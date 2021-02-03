Отключение отопления в Новосибирске 3 и 4 февраля 2021 года: где нет тепла, когда дадут

Рассказываем, где будет проходить отключение отопления в Новосибирске 3 и 4 февраля 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказываем, где будет проходить отключение отопления в Новосибирске 3 и 4 февраля 2021 года. В Сибирской Генерирующей компании пояснили, что отключение тепла или снижение теплоснабжения в домах связано с ремонтом труб.

— 3 февраля бригады СГК ведут ремонтные работы сразу на двух магистральных теплотрассах Новосибирска — на улицах Депутатской и Троллейной. Вблизи Депутатской на день без тепла осталось 45 зданий делового центра и 16 жилых домов. А ремонт на Троллейной удалось провести без отключений, но он повлиял на параметры теплоснабжения сразу нескольких жилмассивов левобережья, — пояснили в пресс-службе СГК. — Ремонт трубопровода на улице Троллейной оценивают как более сложный и длительный, чем на Депутатской. Работы начали с 12:00 3 февраля, а завершить планируют к 11:00 4 февраля.

Подробный перечень домов и участков где будет отключено отопление или снижено теплоснабжение можно посмотреть на сайте СГК.

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