Назван виновник, который оставил без света 2,5 тысячи новосибирцев в «Чистой слободе»

Причиной аварии стало повреждение кабеля во время несанкционированных работ по проколу грунта. Фото: https://www.eseti.ru/

Стало известно, по чьей вине в «Чистой слободе» без электричества остались 2,5 тысячи людей. Напомним, причиной аварии стало повреждение кабеля во время несанкционированных работ по проколу грунта.

— Второго февраля в результате несанкционированных работ по проколу грунта в микрорайоне «Чистая слобода» произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ, что привело к аварийному отключению электроснабжения 16 многоквартирных домов и 1 детского сада, — пояснили в пресс-службе Региональных электрических сетей (АО «РЭС»). — В процессе выполнения восстановительных работ было выявлено повреждение еще одной кабельной линии: таким образом, повреждены все питающие линии — и основные, и резервные. Определен виновник повреждения — работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации ООО «Спецпромстрой», которая, по имеющейся у АО «РЭС» информации, является подрядчиком застройщика микрорайона. В отношении подрядной организации оформлен соответствующий протокол о повреждении объекта электрических сетей, в котором зафиксирован факт повреждения.

Сейчас энергетики продолжают устранять последствия аварии. В детском саду свет уже подключили с помощью резервных генераторов. Полностью восстановить электроснабжение в микрорайоне специалисты планируют до конца дня.

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