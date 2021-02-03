В Новосибирске вынесли приговор чиновникам мэрии за махинации с муниципальными квартирами

Суд вынес приговор новосибирским чиновникам за махинации с муниципальными квартирами. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Центральный районный суд вынес приговор новосибирским чиновникам за махинации с муниципальными квартирами. Заместитель начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии города Дмитрий Маликов, а также Андрей Харитонов были признаны виновными в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они обманом приобрели права на 7 квартир, принадлежащих городу.

— В суде установлено, что с 3 сентября 2010 года по 2 июня 2015 года Маликов и Харитонов при участии «номинального покупателя» заключали договоры купли-продажи аварийных жилых помещений муниципального жилищного фонда, — пояснили в областной прокуратуре. — Потом они получали из муниципального жилищного фонда (в ходе реализации ведомственной целевой программы) благоустроенную квартиру, которую реализовывали добросовестному покупателю. Ущерб от их действий составил почти 16 миллионов рублей и возмещен не был.

Свою вину осужденные не признали, однако суд приговорил их к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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