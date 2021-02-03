В Новосибирске «Лада» сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице

Пострадавшую девочку увезли в больницу.

В Новосибирске мужчина на «Ладе» сбил 7-летнюю девочку. По словам водителя, она вышла на дорогу на красный свет.

— В 16:45 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» ехал по улице Учительская со стороны улицы Богдана Хмельницкого в сторону улицы Авиастроителей. Около дома №31 на регулируемом пешеходном переходе он сбил 7-летнюю девочку. Со слов водителя ребенок вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Однако со слов мамы девочки, она шла на зеленый сигнал светофора, не успев закончить переход.

— пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девочку увезли в больницу с предварительным диагнозом — травма правой ноги и таза. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru