В Новосибирской области снизилась смертность от рака

за 2020 год смертность от новообразований в Новосибирской области в сравнении с 2019 годом снизилась на 3,8%. Фото: Василий Вахрин

По словам главного онколога региона Вадима Захарова, за 2020 год смертность от новообразований в Новосибирской области в сравнении с 2019 годом снизилась на 3,8%. Также отмечается снижение смертности в группе трудоспособного возраста. Замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова, в свою очередь, отметила, что в Новосибирской области борьбе с раком уделяется много внимания.

— Наш приоритет — доступна ранняя диагностика. Мы повышаем доступность онкологической помощи. Пациент при подозрении онкологического заболевания должен в самые короткие сроки попасть либо в первичный онкокабинет, либо в центр амбулаторной онкологической помощи, а затем на консилиум в онкодиспансер, чтобы определиться по дальнейшей тактике ведения, — подчеркнула Елена Аксенова. — Сейчас в регионе по предварительной записи возобновилось прохождение плановых профосмотров и диспансеризации. Это очень важно, потому что позволяет выявить онкозаболевания как можно раньше.

В регионе также возросло качество диспансеризации. По словам директора Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марины Фомичевой, злокачественные опухоли на ранней стадии можно будет с помощью новых скрининговых методов исследования.

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