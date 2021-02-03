Дома у новосибирца, обвиняемого в призывах к экстремизму, нашли наркотики и патроны

Новосибирец пойдет под суд сразу по пяти уголовным статьям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирец пойдет под суд сразу по пяти уголовным статьям. Его обвиняют в призыве к массовым беспорядкам, незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков в крупном размере и боеприпасов. Кроме того, по данным следствия, 33-летний мужчина также занимался экстремизмом и призывал к терроризму в интернете.

— По версии следствия, с декабря 2018 года по июнь 2019 года, мужчина, находясь у себя дома в Советском районе, имея беспрепятственный доступ интернету, в одной из соцсетей, имеющей свободный доступ неограниченного круга лиц, в комментариях к публикации, разместил высказывания, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма, призывы к массовым беспорядкам, а также призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, тем самым предоставил возможность их просмотра и чтения неограниченному кругу лиц, — пояснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В доме сибиряка провели обыск. Кроме всего прочего, у него нашли патроны для огнестрельного оружия и наркотики.

Свою вину в преступлениях мужчина полностью признал. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области совместно с Центром «Э» ГУ МВД. С утвержденным обвинительным заключением оно было направлено в суд в 1-й Восточный окружной военный суд.

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