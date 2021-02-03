Умер вороненок Карен с одной лапой, которому должны были поставить 3D-протез в Новосибирске

Малыш прожил в центре полгода. Фото: личный архив героя.

В Нижнем Новгороде умер вороненок Карен. Напомним, что КП-Новосибирск рассказывала его историю. Малыша нашли в кустах местные жители. Они и принесли его в центре реабилитации «Бездомыш». Его планировали спасти, но, к сожалению, не успели.

— Мы не знаем что случилось, в течении дня все было хорошо, но когда администратор принесла ему любимое лакомство, он уже был мертвый, — пишут работники центра в социальных сетях.

Карен прожил в центре полгода и все полюбили эту черную птаху. В центре очень хотели помочь малышу встать на обе лапки.

В социальных сетях все выражают свои соболезнования:

— Он улетел навсегда.

— Он был такой хороший, милый, красивый вороненок.

— Это как гром, среди ясного неба.

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