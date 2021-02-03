Сибирячка заказала «BlaBlacar» для своей морской свинки, а ее обманули мошенники

Морскую свинку должны были привезти из Барнаула. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Неприятная история произошла у жительницы Новосибирской области. Женщина заказала «BlaBlacar» для своей морской свинки, а ее обманули мошенники.

— Я купила ее в Барнауле. Стала решать вопрос, как привезти животное в Новосибирск. Установила себе «BlaBlacar» и и выбрала маршрут «Барнаул-Искитим», — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

По словам женщины, в этот же момент ей в WhatsApp пришло сообщение. Неизвестный предложил забронировать поездку, но для этого надо перейти по ссылке и заплатить 350 рублей.

— Я перешла, начала бронировать. Все было хорошо, пока дело не дошло до оплаты. Я ввожу реквизиты, а деньги не списывают. Мне посоветовали сменить карту. Поменяла на другую, а на ней до этого было 5 тысяч рублей, — вспоминает женщина.

Сибирячка действовала по инструкции мошенников, и даже не подозревая об этом. В итоге, с ее карты списали 3500 рублей.

— Мне тут же этот неизвестный написал, что деньги вернут и, чтобы я перешла по другой ссылке. Я захожу, а там спам. В этот момент я и поняла, что попалась в руки мошенников, — говорит Татьяна. — У меня нет претензий к приложению, морскую свинку мне все-таки привезли.

Сибирячка позвонила в банк и перевыпустила карту. В этот же день она написала заявление в полицию. Теперь правоохранительным органам предстоит вычислить мошенников и наказать по всей строгости закона.

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