«На морозе у него щеки опухли»: в Новосибирске потерявшийся пес три дня ждал хозяина на вокзале

Пес вернулся к своим хозяевам через месяц после пропажи. Фото: "Седьмой лепесток".

Новосибирские волонтеры спасли пса по кличке Гром, который три дня ждал хозяина на железнодорожной станции «Новосибирск-Южный». Потерялась дворняга в начале января — тогда по ночам стояли морозы до -40 градусов. Замерзающего пса нашли прохожие и рассказали о нем центру по проблемам домашних животных.

— У пса сильно опухли щеки, а вокруг шеи было много ран от укусов сородичей. Его немедленно начали лечить. Было видно, что пес домашний: он был очень упитан и хорошо воспитан, — рассказали волонтеры центра.

К радости зоозащитников, через месяц нашелся хозяин, который долго искал старого друга. Житель Новосибирска Юрий рассказал КП-Новосибирск, как его питомец оказался на станции.

— Мы живем в частном доме на улице Пролетарской. Грому 15 лет, но он все еще очень прыткий. Он обычно сидит на цепи, но 2 января я решил дать ему погулять. Так мы и не заметили, как Гром пропал со двора. Я удивлен, что его нашли на Южном вокзале — он так далеко не убегал никогда. В тот день рядом с нашим домом проходила свадьба, Гром вполне мог побежать за свадебным кортежем и заблудиться, — рассказал КП-Новосибирск Юрий.

31 января мужчине попались в соцсетях посты о его собаке. Он сразу же связался с волонтерами. Теперь Гром выздоравливает, согреваясь в доме, а хозяева следят, чтобы он не выходил на улицу лишний раз.

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