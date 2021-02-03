Таксист рассказал, где мог упасть клатч, который новосибирцы забыли на его машине

По мнению таксиста, клатч надо искать на улице 2-й Ракитной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» писала о том, что у семьи из Новосибирска потерялся черный клатч с документами после того, как они оставили его на крыше такси.

После публикации с КП-Новосибирск связался таксист, который в тот день подвозил семью. Он предположил, что сумку надо искать ближе к дому сибиряков, на 2-й Ракитной улице.

— В тот день я работал допоздна, на следующее утро увидел пропущенные звонки. Звонил мужчина, который искал этот клатч. На крыше моей машины рейлинги, поэтому клатч, скорее всего, упал на проезжую часть, или свалился еще до выезда на дорогу. Считаю, что его могло сбросить потоком воздуха, и эту сумку могли подобрать соседи из частного сектора, — рассказал мужчина КП-Новосибирск.

Напомним, в клатче хранились паспорт, права и рецепты на лекарства. Времени на восстановление этих документов нет. Владельца сумки атакуют мошенники, заявляя, что клатч у них, но фото находки не присылают.

Уважаемые читатели, если вы нашли это клатч, то свяжитесь с редакций по тел. 8-923-145-11-03.

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