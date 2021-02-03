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Экономика

«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом премии «Директор года Сибири»

В Новосибирске 2 февраля назвали победителей межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» по итогам 2019 года
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Лауреатом в номинации «Устранение цифрового неравенства» стал директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком» Юрий Куприянов.

- Компания «Ростелеком» устраняет цифровое неравенство в Новосибирской области с 2015 года. Благодаря одноименной федеральной программе жители 279 населенных пунктов региона с населением от 250 до 500 жителей уже обеспечены бесплатным доступом в интернет. Для этого наши специалисты проложили более 4 300 километров волоконно-оптических линий связи и установили точки доступа Wi-Fi. Основной проект мы завершили досрочно в 2020 году, и готовы продолжать работу для жителей тех сел и деревень, в которых проживает меньше 250 человек, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Конкурс «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» уже 18 лет проводится издательским домом «Сибирское слово» и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий совместно с деловым клубом «СЭР» и Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания региона и мэрии Новосибирска. В этот раз экспертная комиссия определила 49 победителей в различных сферах экономики.

- Прошлый год был непростым, но наша промышленность и наши предприниматели показали хорошую работу. Этот конкурс позволяет еще раз оценить свои силы и возможности, поработать над ошибками и сделать правильные выводы, - сказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка на церемонии награждения лауреатов конкурса.